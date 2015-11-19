В Одесской области зафиксировали очередную вспышку чумы свиней

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины зафиксировали очередной случай заражения животных чрезвычайно опасным вирусным заболеванием – африканской чумой свиней (АЧС), который произошел в подсобном хозяйстве в поселке Николаевка одноименного района Одесской области.

Согласно сообщению Госветфитослужбы, зараженными оказались три поросенка в возрасте до 4 месяцев. Диагноз установлен по результатам лабораторного исследования тканей погибших животных. Ведомство проводит срочные меры по локализации и ликвидации очага инфекции.

По данным Госветфитослужбы, этот случай является 35-й вспышкой АЧС с начала 2015 года. В ведомстве подчеркнули, что 20 зараженных объектов уже оздоровлены.

Указанный случай является второй вспышкой этого заболевания в Одесской области.

Как сообщал УНИАН, в конце октября АЧС была диагностирована в двух подсобных хозяйствах в селе Каменное Одесской области.

Черниговская, Киевская, Сумская, Полтавская и Ривненская признаны неблагополучными по АЧС. Наблюдаемое сегодня распространение вируса происходит с 2012 года, когда случаи падежа животных от АЧС были зафиксированы в Запорожской области.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.