Российское эмбарго не повлияет на украинский аграрный сектор – Павленко

Эмбарго на ввоз украинского продовольствия на территорию Российской Федерации, которое может быть наложено РФ с 1 января 2016 года в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и ЕС, не повлияет на украинский агропромышленный комплекс, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

«Эмбарго на импорт украинской сельскохозяйственной продукции не повлияет на развитие украинского аграрного сектора», - говорится в сообщении.

По словам министра, в связи с целенаправленной политикой давления на украинских экспортеров, односторонними запретами на ввоз отдельных украинских товаров, отечественные производители ищут новых зарубежных партнеров взамен российских.

«Все, что нужно было сделать для «развития» торговых отношений между нашими странами, Россия уже сделала раньше, частично еще до обострения ситуации на востоке, вводя ограничения на импорт широкого спектра продукции, начиная от сахара и кондитерских изделий и заканчивая овощами, мясной и молочной продукцией», - цитирует Павленко пресс-служба.

Министр подчеркнул, что работа по диверсификации рынков сбыта принесла свои плоды. Структура экспорта украинской аграрной продукции существенно изменилась. Основным рынком являются страны Азии, на которые приходится около 47% экспорта. В страны ЕС поставляется 26% экспорта, на африканские страны приходится 14%, и на страны СНГ - 11%.

«Россия не входит даже в первую десятку стран-импортеров аграрной продукции. При этом уменьшение товарооборота Украины и России только в течение 2015 превысило 70%», - отметил Павленко.

По данным Минагропрода, за 9 месяцев 2015 года товарооборот с Россией составил 405 млн долл., при этом экспорт из Украины снизился на 75%, до 222 млн долл., импорт в Украину - на 64%, до 183 млн долл. Основными экспортными товарами за этот период были мясо и субпродукты, какао-паста, вина, экстракты и концентраты кофе и чая, соль, продукты переработки плодов и овощей.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.

В связи с российской агрессией на Донбассе и аннексией Крыма, наша страна ограничила торговые отношения с северным соседом. В частности, доля российского рынка в экспорте украинской сельскохозяйственной продукции в первом полугодии 2015 года составила 2% против 8% за аналогичный период прошлого года.

Этот фактор оказал влияние на состояние внутреннего рынка. В связи с потерей традиционного российского рынка сбыта для молочной продукции и овощей, в Украине сформировался профицит этой продукции.

Ранее министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что правительство РФ приняло решение ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго. Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.