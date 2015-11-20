В США разрешили есть генетически модифицированного лосося - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

У регулятора заявили, что так называемый "акваактивний" лосось (AquAdvantage), который благодаря дополнительным генам растет вдвое быстрее своих обычных сородичей, отвечает всем определенным требованиям.

В заявлении американского ведомства говорится также о том, что регулятор не будет требовать обозначать генетическую модифицированную рыбу специальными этикетками при продаже.

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В 2013 исследование канадских ученых выявило, что генетически модифицированная рыба может потенциально скрещиваться с обычными видами рыбы.

Компания, создавшая "акваативного" лосося уверяет, что риски этого уменьшены к минимуму, ведь вся их рыба - женского пола, стерильная и содержится в специальных водоемах.