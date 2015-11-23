Яценюк обещает зеркальные меры в ответ на российское эмбарго

Украина ответит зеркальными мерами на введение Россией эмбарго в отношении украинского экспорта, включая продовольственный экспорт, с 1 января 2016 года, сообщил в ходе экстренного заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Хочу четко отметить, что российские угрозы о введении эмбарго против украинских товаров с 1 января 2016 года получат аналогичный, зеркальный ответ власти. На каждое российское решение об установлении эмбарго против украинских товаров у нас будет аналогичное украинское решение об установлении эмбарго против России», - сказал Яценюк.

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Он обратился к Минэкономразвития, Минфину, ГФС, МВФ и Пограничной службе принять необходимые меры для имплементации принятых решений.

Как сообщал УНИАН, Россия в ответ на вступление в силу с 1 января 2016 года Соглашения о зоне свободной торговли меду Украиной и ЕС пригрозила Киеву введением эмбарго на украинский экспорт. Однако 6 ноября премьер-министр Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.

По данным Минэкономразвития Украины, объем украинского экспорта в Россию составляет не более 12,4% от общего объема экспорта. Объем продовольственного экспорта – порядка 2%. В этой связи министр экономразвития Айварас Абромавичус подчеркивал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией, ударит прежде всего по российским потребителям.