Сможет ли Кабмин победить аграрное лобби

«В случае отмены льгот для аграриев, цены на сельхозпродукцию вырастут минимум на 10%». Так считает Любовь Панкратова, начальник отдела функционирования аграрных рынков ассоциации «Аграрный союз Украины».

Льготы еще не отменены, а эксперты уже подсчитывают убытки, которые понесет аграрная отрасль. При этом особое ударение делают на повышении цен на сельхозпродукцию.

В случае отмены льгот повышения цен, действительно, не избежать. Правда, подорожание произойдет неоднородно. Животноводы и овощеводы поднимут цены не высоко, потому что их продукция ориентирована исключительно на внутренний рынок. К тому же ценовой рост на мясо, молоко и овощи сдерживает низкая покупательная способность украинцев.

«Для этих отраслей рост цен может составить 5-7%. Для других – он может быть более существенным», - уточнила Панкратова.

В Министерстве аграрной политики и продовольствия соглашаются с мнением экспертов, но в ведомстве склонны считать, что подорожание произойдет не сразу, а в долгосрочной перспективе. Как отметил заместитель министра Ярослав Краснопольский, в первый год после отмены спецрежима НДС украинцы смогут даже ощутить момент падения цен. А все потому, что многие животноводческие предприятия без поддержки государства в необходимом объеме обанкротятся и начнут сбывать свои активы, среди которых и скот.

«Люди начнут резать мясо. Как результат - мяса на рынке станет больше, пойдет снижение цены. Но это будет только в период, когда будут резать скот», - сказал Краснопольский, отметив, что, по расчетам Минагропрода, для восстановления отрасли и возвращения цен на нынешний уровень потребуется минимум 4 года.

Аграрии тоже не сидят, сложа руки, – они уже развернули мощную информационную войну против отмены льгот.

Мощное лобби

Власти еще не выработали единую позицию по поводу льгот для аграриев. Но от решения проблемы им не уйти. МВФ поставил вопрос ребром – или отмена льгот, или прекращение сотрудничества, что в нынешних условиях означает катастрофические последствия для экономики страны.

Премьер-министр Арсений Яценюк готов поддержать отмену льгот.

Но президент Петр Порошенко до сих пор четко не заявил о своей позиции.

Еще сложнее обстоит ситуация в Верховной Раде. Как оказалось, в высшем законодательном органе страны аграрии имеют одно из мощнейших лобби. Причем интересы сельхозпроизводителей представляют депутаты во всех фракциях. Особенно богата аграрными лоббистами пропрезидентская фракция «Блок Петра Порошенко».

«Аграрный комитет на сегодняшний день представлен очень знаковыми людьми из агропромышленного комплекса. Это - второй по величине комитет. Их позиция однозначна: пока не будет профессиональной дискуссии с цифрами, с подтверждением, никакой речи об отмене (идти не может – УНИАН)», - еще в начале ноября заявил член упомянутого комитета Иван Мирошниченко (фракция «Самопомич»).

Кстати, в июле 2015 года правительство уже пыталось провести через Раду норму об отмене спецрежима. Тогда дело обернулось тысячными митингами аграриев, блокированием парламентской трибуны и поражением правительства. Присутствовавший в Раде премьер-министр аргументировал позицию Кабмина тем, что из 20 млрд грн, которые ежегодно аккумулируются на счетах аграриев благодаря НДС-льготе, 80% получают крупные холдинги. Сами же аграрии утверждают, что от спецрежима выигрывают и малые, и средние предприятия, на которые приходится порядка 60% льготного НДС. Предложение Яценюка оставить льготы для производителей, которые обрабатывают до 3 тысяч гектар и зарабатывают до 50 млн грн в год, депутатов тогда не убедило. Кабмин проиграл. Изменить ситуацию может только давление со стороны международных кредиторов.

Цена вопроса – 30 млрд

Украинский аграрий получает от государства в общей сложности около 40 евро на гектар. Так уверяют в Минагропроде. Есть государства с более сильной поддержкой (французский фермер получает более 300 евро на гектар), есть – с более слабой (Чили и Новая Зеландия не предусматривают в бюджете таких расходов). Общее у всех одно - ни в одной стране сельхозпроизводитель не будет доволен сложившейся ситуацией.

Упомянутые 40 евро аграрий получает в качестве льготы по НДС и прямой государственной поддержки. На последний вид помощи в 2015 году Украина выделила из бюджета 550 млн грн (которые, кстати, из-за бюрократической волокиты к средине ноября были освоены только на треть). Гораздо более эффективной формой помощи, по утверждению аграриев, является спецрежим НДС, который позволяет сельхозпроизводителям попросту не платить данный налог. Начисленный НДС они накапливают на специальных счетах, а затем используют эти деньги для приобретения удобрений, техники, семян и покрытия других производственных расходов.

В последние годы аграрный сектор радует хорошими показателями. Украина собирает и экспортирует рекордные объемы зерновых, открывает новые внешние рынки и завоевывает на них первенство. Этот успех видят зарубежные партнеры, на него возлагают надежды власти. В коалиционном соглашении депутатов текущего созыва отмена спецрежима НДС предполагалась в 2018 году, к чему, как утверждают аграрии, они были полностью готовы. Но МВФ спутал все карты и требует урезать льготы уже с начала 2016 года, иначе Украина может лишиться кредитов фонда.

Стоит подчеркнуть, что МВФ не настаивает на безальтернативной отмене спецрежима. Заменить налоговую льготу могут прямые бюджетные дотации или другие компенсаторы. Но этот вариант имеет свои «за» и «против». Во-первых, спецрежим НДС – полностью автоматизированная помощь, которая избегает любого контакта с чиновниками, а значит, поступает к сельхозпроизводителю в полном объеме и не несет никакой коррупционной составляющей. Дотации же такими характеристиками не обладают.

Во-вторых, по соглашению со Всемирной торговой организацией, Украина не может предоставлять прямую помощь аграриям на сумму более 3 млрд грн в год, тогда как от спецрежима сельхозпроизводители получают от 20 до 30 млрд грн.

Между тем, эксперты отмечают, что НДС-льгота как форма государственной поддержки далека от идеала. Средств на специальных НДС-счетах накапливается тем больше, чем успешнее предприятие, а это идет в разрез с самой сутью государственной помощи.

МВФ видит в поддержке аграрного сектора привилегированное положение отрасли по отношению к другим сферам экономики - ни одна из них не получает подобные налоговые льготы.

Сельское хозяйство – это 15% ВВП Украины, и только 1% налоговых поступлений в бюджет. Кредитор считает, что такое положение вещей нужно исправлять.

С позицией кредитора полностью согласно и Министерство финансов. В ведомстве уверены, что спецрежим выгоден исключительно крупным аграрным холдингам, которые могут им манипулировать, будучи при этом в состоянии на сегодняшний день отчислять деньги в госбюджет. Единственным приемлемым вариантом поддержки сельского хозяйства в Минфине считают прямые дотации.

Между Сциллой и Харибдой

Сейчас в самом сложном положении находится Минагропрод. Как правительственный орган ведомство не может идти против решений Кабмина и ставить под угрозу отношения с МВФ. В то же время, министерство не может позволить себе поддержать отмену спецрежима, потому что поход против «своих» может закончиться плачевно для команды Минагропрода.

В попытке примирить стороны министерство предложило отменить спецрежим постепенно. Идея заключается в том, чтобы до 2018 года сельхозпроизводители платили в казну только 10% от начисленного НДС. Эти средства будут накапливаться в специальном бюджетном фонде, а затем направляться на поддержку самых нуждающихся в ней отраслей – животноводства, садоводства и виноградарства. По расчетам ведомства, сумма вырученных таким образом средств будет на уровне 2 млрд грн, что не превышает согласованного с ВТО объема господдержки.

«Есть разные механизмы. Действительно, 3 млрд грн – это то, что напрямую заблокировано ВТО. Но есть другие механизмы, в том числе дотирование, есть другие фонды, другие варианты. Тут вопрос стоит в деньгах – сколько денег нам готов выделять МВФ в этих рамках», - сказал министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

Аграрии также выступают с целым спектром различных вариантов решения конфликта. Глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко отмечает категоричность аграриев в вопросе сохранения НДС-льгот. Однако, по его мнению, выход в том, чтобы наполнить бюджет за счет перевода сельхозпроизводителей на общую систему налогообложения прибыли.

Гендиректор Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств Иван Слободяник предложил решить проблему с помощью дифференциации налогообложения. Для малых хозяйств ввести единый фиксированный налог, для хозяйств от 100 до 1000 га – оставить специальный режим, а крупные предприятия перевести на общую систему налогообложения.

Народные депутаты, разработавшие альтернативный минфиновскому вариант налоговой реформы, также подходят к вопросу НДС-льгот дифференцировано. Предложенные изменения в Налоговый кодекс предусматривают отмену спецрежима только для растениеводов.

Единственная сложность с принятием нового Налогового кодекса состоит в том, что, по закону, такие изменения можно проводить минимум за полгода до наступления налогового периода, а до него осталось чуть больше месяца. Минфин уже говорит о том, что в текущем году кодекс приниматься не будет, а изменения в налоговое законодательство будут вводиться в качестве поправок.

Хоть МВФ и не отказывается от переговоров с украинским правительством по этому вопросу, но твердо стоит на своем. Ситуация продолжает накаляться, потому что ни Минфин, ни аграрии не знают, какими будут правила игры в следующем году.

Алина Зименко (УНИАН)