Россиян предупредили: каждый купленный турецкий помидор - это вклад в очередную ракету

Об этом сообщает РБК.

«Все понимают, что каждый купленный в «Ашане» или на рынке турецкий помидор - это вклад в очередную ракету, которая будет стрелять по нашим ребятам, - сказал Онищенко (цитата «РИА Новости»). - Соотечественники понимают, что эта ракета ими оплачена: €287 млн только россияне увозят в Турцию каждый год».

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщикСу-24, нарушивший воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Сегодня, 25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.