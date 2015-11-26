Россия начала "тотальную проверку" всех турецких продуктов

Россельхознадзор в рамках поручения правительства планирует до конца года провести проверки производителей сельскохозяйственной продукции из Турции, которые имеют право на поставки в РФ, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

По ее словам, ведомство готовит график проверок турецких компаний-поставщиков продуктов. "Сейчас мы анализируем предприятия — чтобы не выезжать "вхолостую" — которые могут представлять определенную угрозу для сельскохозяйственной отрасли РФ…. В дальнейшем мы будем обсуждать возможные сроки выезда. До конца года мы рассчитываем провести эти проверки, потому что указание у нас имеется, но здесь многое будет зависеть от турецкой стороны и их готовности в этом отношении сотрудничать", — сказала Мелано.

Она добавила, что с сегодняшнего дня специалисты Россельхознадзора получили указание начать "тотальную проверку" всей сельскохозяйственной продукции из Турции, которая поступает в Россию. Продукция, которая не соответствует требованиям РФ, будет разворачиваться на границе.

"Наши инспекторы находятся непосредственно в пунктах пропуска, сегодня они получили указание о необходимости тотальной проверки и контроля всей сельскохозяйственной продукции, поступающей с территории Турции. Если раньше, как правило, проверялись документы и проводился выборочный лабораторный мониторинг, то на сегодняшний день мы тотально проверяем все согласно указанию руководства страны", — пояснила представитель ведомства.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в среду говорил, что россияне не почувствуют дефицита овощей и фруктов, если РФ примет решение отказаться от поставок продовольствия из Турции. Он указал, что на долю турецких овощей приходится 20% от общего объема поставок овощей в РФ, доля цитрусовых, которые поставляются из Турции — 25%. В то же время Турция является вторым после Египта покупателем российского зерна.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский истребитель, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.