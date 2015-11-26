Украина готовит новое обращение в ВТО из-за ограничений России

Украина намерена продолжить практику рассмотрения торговых споров с Россией в рамках членства во Всемирной торговой организации и готовит очередное обращение в ВТО, касающееся ограничений поставок украинской аграрной продукции на российский рынок.

Об этом журналистам сообщила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

"На сегодняшний день мы имеем одно обращение по вагонам и стрелочным переводам. И у нас есть достаточно доказательств по другой группе товаров – сельскохозяйственным товарам. Поэтому следующим шагом будет подготовка обращения по этим товарам", - сказала Микольская.

При этом она уточнила, что и это обращение будет лишь частью общего пакета исковых претензий в России. "Мы не можем сказать о том, что это все. Нам нужно проработать с каждым предприятием, интересы которого нарушены", - подчеркнула замминистра.

Она обратила внимание, что нередко торговые барьеры в отношении украинского продовольственного экспорта касаются якобы несоответствия украинской упаковки требованиям Российской Федерации, несоответствия требованиям качества или безопасности.

"Мы весь этот фактаж прорабатываем, - подчеркнула Микольская. - И чем больше они будут внедрять мер против нас, тем активнее мы должны, как добросовестный член ВТО, обращаться к процедурам споров, которые практикуются во Всемирной торговой организации".

Ранее Микольская сообщала, что Министерство экономического развития и торговли Украины готовит очередной иск против Российской Федерации в рамках совместного участия во Всемирной торговой организации.

В конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 миллиарда долларов в 2013 году до 51 миллиона долларов за 7 месяцев 2015 года.

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Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.

Украина является участников ВТО с 2008 года.