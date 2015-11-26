СБУ разоблачила схему ввоза в Украину некачественных продуктов из России

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной ветеринарной и фитосанитарной и фискальной службами разоблачили схему ввоза на территорию Украины пищевых продуктов из Российской Федерации, которые не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам безопасности и качества.

Как сообщает пресс-центр СБУ, сотрудники спецслужбы предупредили импорт более 200 тонн некачественной молочной, рыбной и мясной продукции из России. По результатам проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы установлено несоответствие продуктов питания микробиологическим и другим показателям, в некоторой продукции выявлены антибиотики.

Читайте такжеУкраина готовит новое обращение в ВТО из-за ограничений России

Служба безопасности Украины принимает меры для применения к этим российским компаниям-импортерам специальных санкций.

Госветфитослужба вынесла официальное предостережение компетентным органам Российской Федерации. Также временно приостановлен импорт пищевой продукции с отдельных российских предприятий-производителей.