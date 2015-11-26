России уже не нравится молоко из Беларуси

Россия не исключает введения более серьезных мер в отношении Беларуси в условиях игнорирования просьб ограничить поставки молока с пяти предприятий, использующих сырье с предприятий третьих стран.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

"Россельхознадзор вынужден констатировать факт неисполнения рекомендаций службы в отношении введения со стороны Беларуси самоограничений на поставку продукции с пяти молочных предприятий", - рассказала пресс-секретарь Юлия Мелано. В связи с этим ведомство примет все меры для недопущения на рынок РФ небезопасной белорусской продукции, подчеркнула она. Подробнее о мерах в отношении Беларуси Россельхознадзор сообщит позже.

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Напомним, 20 ноября Россельхознадзор проинформировал ветеринарную службу Беларуси о необходимости ввести ограничения на поставки пяти предприятий по производству готовой молочной продукции и восьми рыбоперерабатывающих предприятий. Инспекция Россельхознадзора подтвердила незаконное использование белорусскими производителями сырья с закрытых ведомством предприятий третьих стран.