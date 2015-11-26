Эксперты назвали ТОП-3 импортных товаров из Беларуси: сгущенка, селедка и икра

Украина в январе-сентябре 2015 года импортировала из Беларуси сгущенное молоко на сумму 532 тыс. долл., или 58% от общих поставок этого продукта с внешних рынков, а также селедку в герметичной упаковке на сумму 886 тыс. долл., или 68%.

Как сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», кроме того, в тройку импортных белорусских продуктов вошла также рыбная икра (кроме черной), которой было ввезено на территорию Украины на сумму 1,5 млн долл., или 36% от всего импорта.

Как сообщал УНИАН, Украина решила ввести с 20 января 2016 года специальную пошлину в размере 39,2% на импорт ряда товаров из Республики Беларусь в качестве ответного шага на недружественные действия со стороны Беларуси по отношению к украинским предприятиям кондитерской и пивоваренной отраслей.

В частности, спецпошлиной будет облагаться молочная продукция и сыры, рыбная продукция, кондитерские изделия, хлебобулочные и мучные изделия, пиво, водка, соль, косметика и шампуни, моющие и чистящие средства, спички, изделия из пластмассы, кухонная мебель, шины и покрышки, трактора, ткани и другие товары.

С 1 мая 2014 года Беларусь ввела лицензирование импорта пива из-за пределов Таможенного союза. Украинские производители пива сообщали, что такие действия сделали украинское пиво неконкурентоспособным на белорусском рынке. Аналогичные меры Беларусь применила и к украинским кондитерам.