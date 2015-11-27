Торговая война: в России рассказывают о небезопасности турецкой продукции

Россельхознадзор планировал ограничить ввоз сельскохозяйственной продукции из Турции в связи с выявлением каналов поставок товаров с поддельными турецкими сертификатами, заявил РИА Новости руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.

"По Турции был ряд претензий. Безопасность турецкой продукции… была в "колеблющейся" позиции, мы их предупреждали", — сказал он.

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По его словам, российскую сторону беспокоило, с одной стороны, снижение контроля со стороны Турции в области ветеринарии, а с другой стороны — поставки растениеводческой продукции с поддельными турецкими сертификатами.

"Мы выявили каналы поставок с поддельными сертификатами через Беларусь… и готовились закрывать ввоз продукции с турецкими сертификатами, кроме двух портов — Калининградского и Новороссийского", — пояснил он.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 ноября сообщил, что российские власти в ближайшее время примут экономические меры в ответ на сбитый Турцией российский бомбардировщик Су-24.

Также на фоне обострения отношений с Турцией Россельхознадзор начал тотальные проверки всех сельскохозяйственных товаров, идущих из республики.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что в этом случае страна имеет право защищаться.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «ударом в спину». В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.