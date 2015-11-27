Украина наращивает аграрный экспорт в Азию в условиях трехкратного падения поставок в РФ

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«В условиях резкого сокращения поставок украинской продукции в Российскую Федерацию наращивается ее экспорт в страны Азии. Цифра в общем экспорте в Российскую Федерацию составляет немногим больше 2%», - сказал Краснопольский.

По его словам, в то же время на страны Азии приходится 47% экспортных поставок украинской сельхозпродукции, а на страны Евросоюза - 26,4%.

«В структуре экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции сократилась доля (России – УНИАН) с 6,7% за 10 месяцев 2014 года до 2,2% по результатам 10 месяцев (2015 года). Таким образом, мы видим, что украинский бизнес готовится к тому, что может быть введено эмбарго со стороны Российской Федерации», - подчеркнул Краснопольский.

По его словам, в абсолютных цифрах экспорт в Россию за 10 месяцев составил 253 млн долл., тогда как по итогам 2014 года украинские производители выручили от поставок в РФ 983 млн долл. Молоко, яйца, птица, зерновые, масличные, сахар и кондитерские изделия уже не поставляются в Россию.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.

В то же время Минагропрод заявляет, что такие действия России не повлияют на украинский АПК, подчеркивая, что основным рынком сбыта украинских сельхозтоваров являются страны Азии, ЕС и Африки.

Российская сторона неоднократно заявляла, что в случае вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли она будет вынуждена наложить эмбарго на импорт украинской продукции. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев сообщил, что правительство России приняло решение ввести запрет с 1 января 2016 года.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго. Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.