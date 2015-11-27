Украина готова заменить российское зерно на рынке Турции

Украина готова занять российскую долю в турецком импорте зерновых и масличных в случае, если обострение отношений между Турцией и Россией перерастет в односторонние запреты поставок продовольствия, сообщила УНИАН аналитик зерновых рынков агентства "УкрАгроКонсалт" Елизавета Малышко.

"Сейчас мы туда поставляем немного. Россия нас вытеснила с этого рынка, поскольку они предлагали пшеницу в небольших объемах, которые удобно было поставлять. Если будут какие-то ограничения, то Украина может вернуть себе позиции на турецком рынке", - сказала эксперт.

Аналитик отметила, что в 2014-2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) Украина поставила в Турцию 754,6 тысячи тонн зерна, а всего Турция импортировала около 9 миллионов тонн. Основными статьями украинского экспорта зерновых в Турцию являются пшеница и ячмень. При этом Россия является крупнейшим поставщиком зерновых в Турцию. По прогнозам, из порядка 5 миллионов тонн ожидаемого турецкого импорта в сезоне 2015-2016, поставки из России обеспечат 4 миллиона тонн.

"Если Турция захочет выкупить эти недополученные 4 миллиона тонн у нас, мы будем только рады. Для нас это будет замечательно. Это будет означать повышение цен. Мы будем выбирать того покупателя, который платит больше", - подчеркнула аналитик.

Аналогичная ситуация сложится и на рынке подсолнечного масла, отметила в комментарии профильный эксперт "УкрАгроКонсалт" Юлия Гаркавенко.

"Если Россия выбывает, основным поставщиком подсолнечного масла остается Украина. Другого они найти не смогут, потому что такие объемы на экспорт предлагает только Украина, и она может безболезненно перебросить свои объемы, учитывая небольшое транспортное плечо", - сказала аналитик.

В 2014-2015 маркетинговом году Турция импортировала 880 тысяч тонн подсолнечного масла, из них на Украину пришлось 170 тысяч тонн (19%), а остальные поставки были произведены из России.

Что касается шрота, то Украина в прошлом МГ обеспечила 36% из 282 тысяч тонн, поставленных в Турцию с внешних рынков. Остальные объемы приходятся на Россию (порядка 49-54%) и другие страны (10-15%). По словам аналитика, этот рынок Украина также может занять без труда.

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Как сообщал УНИАН, эксперты утверждают, что обострение отношений между Россией и Турцией из-за сбитого турецкими ВВС российского военного самолета позволяет увеличить поставки украинской продукции на рынок Турции.

24 ноября российский военный самолет Су-24, направлявшийся в Сирию, нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими военно-воздушными силами. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ВВС Турции действовали в полном соответствии с предписаниями. Кроме того, солидарность с действиями турецких военных высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В текущем сезоне валовой сбор зерновых и масличных в Украине ожидается на уровне 59,5-60 миллионов тонн. Из них на экспорт планируется поставить более 36 миллионов тонн.

В 2014-2015 МГ украинские аграрии экспортировали рекордные для страны 34,8 миллионов тонн зерна. В прошлом маркетинговом году Украина произвела порядка 4,3 миллиона тонн подсолнечного масла, экспортировав около 3,9 миллиона тонн.