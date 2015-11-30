Россия ограничит санкции против Турции из-за грядущих праздников

Правительство РФ намерено ограничить санкции против Турции касательно продуктов, склоняясь к осторожному варианту, сообщает РБК.

"Ограничения по еде из Турции будут, однако они коснутся лишь некоторых продуктов. Более осторожный вариант правительство намерено выбрать, учитывая грядущие праздники. Изменения в списке будут зависеть в том числе и от риторики турецких руководителей. В последнее время она меняется, что также заставляет аппарат правительства продолжать работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник российского Минсельхоза указал, что ведомство предлагало вводить не эмбарго на ввоз турецкой продукции, а ограничения. Речь идет об усилении фитосанитарного и ветеринарного контроля по линии Роспотребнадзора, рассказывают два федеральных чиновника.

Полный перечень турецких продуктов, попадающих под санкции, будет опубликован до 1 декабря.

"Правительство готово запретить поставки из Турции охлажденного и замороженного мяса крупного рогатого скота, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, мясо соленое в рассоле, сушеное или копченое мясо, молоко и молочную продукцию, включая творог и сыр, а также безлактозную продукцию, всю рыбу (в том числе морепродукты — моллюсков и ракообразных), орехи и фрукты, овощи (в том числе съедобные корнеплоды и клубнеплоды), ягоды и зелень, - отмечается в сообщении.

Учитывается и тот факт, что Турция оказалась одним из бенефициаров продуктового эмбарго, которое Россия ввела в ответ на западные санкции. Благодаря ему двусторонняя торговля сельскохозяйственной продукцией в 2014 году выросла до 4 миллиардов долларов.

По словам заместителя начальника Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Снитко, заменить турецкую продукцию реально за счет Азербайджана и Израиля. Однако, по ее словам, это "приведет к росту закупочных цен".

В статье подчеркивается, что ограничение торговли ударит по самой России всплеском инфляции, учитывая тот факт, что доля фруктов из Турции в потреблении россиян составляет 11%, а овощей — 5%.

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Если не удастся быстро заместить товары из Турции, то цены могут вырасти, признал замминистра экономического развития Олег Фомичев.