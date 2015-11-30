Россия запретит овощи и фрукты из Турции через несколько недель

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на совещании у премьер-министра с вице-премьерами, передает РИА Новости.

"Готовим окончательный перечень, если говорить о сельхозпродукции, то речь идет о двух основных группах: первая - это овощи, включая и томаты, и другие виды овощей; вторая - это фрукты", - сказал Дворкович.

Он отметил, что кроме этих двух групп будет ряд точечных позиций, но овощи и фрукты - это основное.

При этом Дворкович предложил ввести ограничения на ввоз продовольствия из Турции с отсрочкой на несколько недель, чтобы ритейлеры смогли переориентироваться.

Вместе с тем, по его словам, пока не будет вводиться ограничение на ввоз промышленной продукции.

"Однако Минпромторгу дано поручение сделать возможный перечень ограничений, который при необходимости мы введем в действие", - добавил Дворкович.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин поручил ввести против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, оказания услуг, а также приостановил действие безвизового режима.

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Власти РФ уже запретила продажу туристических путевок в Турцию и чартерные рейсы.