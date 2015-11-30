Украина предложила Турции свое продовольствие вместо российского

Об этом сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

«Наши предложения есть. Мы пригласили представителей бизнеса и посольство провести, если есть такая необходимость, переговоры. Дадим все возможности, чтобы наши компании поставляли продукцию на турецкий рынок. Я только вчера написал письмо», - сказал он.

Ранее эксперты отмечали, что обострение отношений между Россией и Турцией из-за сбитого турецкими ВВС российского военного самолета может привести к односторонним запретам поставок продовольствия между странами. Министр заверил, что Украина имеет все возможности компенсировать потерю Турцией любого поставщика сельскохозяйственной продукции.

«Если у Турции возникнет проблема с поставками зерна, например, ячменя или кукурузы, или других продуктов питания: яйца, молоко, курятина – мы с радостью готовы компенсировать любых внешних поставщиков, которые прекратят поставки той или иной продукции», - сказал Павленко.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября российский военный самолет Су-24, направлявшийся в Сирию, нарушил воздушное пространство Турции и был сбит турецкими военно-воздушными силами. Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркнул, что ВВС Турции действовали в полном соответствии с предписаниями. Кроме того, солидарность с действиями турецких военных высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

30 ноября президент России Владимир Путин ввел санкции против Турции «в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ».

В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров из Турции. Перечень таких товаров определит правительство РФ.