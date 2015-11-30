Египет хочет заменить турецкие товары на рынке России

Каир запросил у Москвы список товаров, попавших под антитурецкие санкции, с тем чтобы предложить России экспортировать их аналоги из Египта, говорится в сообщении министерства торговли и промышленности арабской республики, которое приводит агентство Sputnik, передают «Ведомости».

Сообщается, что этот вопрос поднимался на встрече египетского министра Тарека Кабила с его российским коллегой Денисом Мантуровым.

«Египет заинтересован в том, чтобы восполнить потребности российского рынка в товарах, особенно тех, что поставлялись из Турции, в свете решения России об ограничении турецкого импорта фруктов и овощей до 66%, а также одежды и кожи», – приводятся в заявлении слова египетского министра.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.