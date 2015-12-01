Налоговая реформа: аграриям хотят отменить льготы

Об этом говорится в презентации проекта Налогового кодекса, опубликованной на сайте министерства.

Согласно презентации, новая модель НДС предполагает обязательную регистрацию плательщиков НДС при превышении годового оборота в 2 млн грн.

Кроме того, министерство предлагает сократить количество групп плательщиков налога на прибыль по упрощенной системе до трех (А, В, С) с четырех (I-III, IV). Сельхозпроизводители из IV группы перейдут в группу С. В нее будут входить агропредприятия, у которых доля сельскохозяйственного производства за предыдущий налоговый год равна или превышает 75% и объем дохода не превышает 2 млн грн. Минфин предлагает оставить ставку единого налога для сельхозпроизводителей без изменений - от 0,09% до 1,35% нормативно-денежной оценки 1 га земли в зависимости от вида земель.

Как сообщал УНИАН, аграрии и Минагропрод неоднократно заявляли о том, что не поддерживают инициативу отмены спецрежима НДС ранее 2018 года, подчеркивая, что налоговые изменения будут слишком резкими и приведут к упадку животноводства.

Альтернативный правительственному проект налоговой реформы, который был разработан профильным комитетом парламента, предусматривает отмену НДС-льгот для всех аграрных предприятий, кроме животноводческих, и введение прямых дотаций для сельхозпроизводителей, которые пострадают от отмены спецрежима. В целом парламентский проект предполагает резкое снижение налоговых ставок и упразднение ряда налогов. Такие изменения, по мнению специалистов, сформируют дефицит бюджета в размере не менее 200 млрд грн.

В свою очередь, Минфин предлагает установить единую ставку на ключевые налоги – налог на добавленную стоимость, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль, единый социальный взнос – на уровне 20%, а затем установить мораторий на внесение изменений в Налоговый кодекс. Минфин не уточняет, на какой период может быть введен такой мораторий. Дефицит бюджета предполагается в размере не более 60 млрд грн.