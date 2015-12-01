В ГПЗКУ рассказали о борьбе с коррупцией и финансовом оздоровлении

Об этом пишет Gazeta.ua со ссылкой на главу правления корпорации Бориса Приходько.

Он напомнил, что ГПЗКУ существенно ужесточила условия для торговых партнеров как на внешнем, так и на внутреннем рынках. Запрещена торговля с оффшорами, корпорация работает с авторитетными на рынке компаниями и поставляет преимущественно по FOB «Черное море» через собственные элеваторы в Одессе и Николаеве.

«С начала календарного года на экспорт отгружено больше 2,2 млн тонн зерновых на сумму 430 млн долларов. Деньги в полном объеме поступили на счета. Торговать с оффшорами, которые раньше «съедали» миллионы, строго запрещено», — сообщил Приходько.

На внутреннем рынке корпорация отменила предоплату, агентские схемы, закупает зерно через собственную сеть торговых представителей и оплачивает его только после переоформления на своих элеваторах. В результате из 70 поставщиков 27 не прошли отбор. В целом в рамках форварда поставлено больше 65 тыс. тонн зерновых, аграрии профинансированы на 110 млн грн.

«Мы приняли непростое решение ужесточить отбор и получили результат — поставщики выполнили обязательства на 100% и ни одной гривны дебиторской задолженности», — сообщил глава правления.

Для оптимизации расходов и сокращения финансовых потерь ГПЗКУ запустила пилотный проект собственной службы логистики. На элеваторах готовятся внедрить автоматизированную систему учета зерна. Кроме того, стартовал пилотный проект по системе снабжения товарно-материальными ресурсами. Работает ценовой комитет, для хеджирования ценовых рисков открывается брокерский счет.

За год корпорация вернула 47 млн грн дебиторской задолженности прошлых периодов. До конца года планируется закрыть еще 30 млн грн.

«Этот год можно назвать одним из самых результативных в плане борьбы с коррупцией. И хотя некоторые прошлые схемы, еще существуют, больше никто не сможет отдать оффшорам корабли с зерном стоимостью 132 млн долларов. Мы работаем с правоохранителями над возвращением этих денег и продолжаем внутренние реформы», — сказал Приходько, добавив, что в планах конкурсный отбор директоров элеваторов и департаментов корпорации.