Россия определила перечень запрещенных к ввозу турецких продуктов

Об этом говорится в постановлении российского правительства, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены с 1 января 2016 г. к ввозу в Российскую Федерацию», - говорится в документе.

В частности, под запрет попали: части тушек и субпродукты кур домашних и индеек, свежие томаты, лук репчатый и лук шалот, капуста цветная и брокколи, огурцы и корнишоны, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, соль.

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Устанавливается, что ограничения в отношении товаров, предусмотренных в соответствующем перечне, не распространяются на товары, ввозимые для личного пользования.

Как сообщал УНИАН, ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Турции. Кроме того, президент РФ подписал указ, которым прекратил с 1 января 2016 года действие соглашения с Турцией о безвизовом режиме.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет действовать "терпеливо, без эмоций" перед тем, как принять решение по поводу ответных мер на введенные Россией санкции.

Напомним, отношения между государствами ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.