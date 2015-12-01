Конфликт России и Турции снизит для украинцев цены на овощи и фрукты - эксперты

Обострение отношений между Россией и Турцией из-за сбитого турецкими ВВС российского военного самолета повлекло снижение цен на украинском плодоовощном рынке, сообщила в ходе пресс-конференции руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Татьяна Гетьман.

"На сегодняшний день уже этот фактор ощущается. Если неделю назад входная цена на турецкий мандарин в Украине была приблизительно 21 гривня за килограмм, то на сегодняшний день сети уже рассматривают предложения 17-18 гривень за килограмм", - сказала она.

По словам Гетьман, несмотря на то что Россия еще не обнародовала четкий список санкционных турецких продуктов, эксперты уже ожидают к Новому году снижения цен на турецкие тепличные огурцы, томаты, гранаты, виноград, а также цитрусовые, помимо мандаринов.

"Сейчас уже турецкие поставщики поворачиваются в сторону Украины. Потому что Украина для Турции является важным покупателем, третьим после Евросоюза и России", - отметила эксперт.

Она также прогнозирует снижение цен на лук в январе следующего года.

Как добавил присутствовавший на мероприятии международный эксперт плодоовощного рынка Федор Рыбалко, на снижение цен в следующем году также повлияет отмена дополнительного импортного сбора, анонсированная Министерством финансов.

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Как сообщал УНИАН, 30 ноября президент России Владимир Путин ввел санкции против Турции "в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ". В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров из Турции. Перечень таких товаров определит правительство РФ.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало переговоры между дипломатическими представителями Турции и украинскими сельхозпроизводителями о поставках продуктов питания на турецкий рынок.

Ранее эксперты отмечали, что обострение турецко-российских отношений может привести к одностороннему запрету поставок продовольствия в Турцию со стороны России.

Глава Минагропрода Украины Алексей Павленко заявил, что Украина готова компенсировать потерю Турцией любого поставщика сельскохозяйственной продукции.