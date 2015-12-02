Украинские аграрии намолотили 60 миллионов тонн зерна

Об этом написал министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно сообщению, продолжается сбор кукурузы на зерно, которой намолочено 22,1 млн тонн с площади 3,9 млн га (96% от прогноза) при урожайности 56,2 ц/га (59,0 ц/га в 2014 году).

Аграрии завершили уборку сои, собрав 3,8 млн тонн с площади 2,1 млн га при урожайности 17,7 ц/га, и сахарной свеклы – 10,2 млн тонн с 238 тыс. га при урожайности 429 ц/га.

Самый высокий уровень урожайности зерновых наблюдался в Черкасской (59,8 ц/га), Полтавской (56,7 ц/га), Хмельницкой (55,2 ц/га), Сумской (54,2 ц/га), Киевской (51,9 ц/га) областях.

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Как сообщал УНИАН, украинские аграрии к 27 ноября убрали урожай на площади 14,4 млн га, или 99% от прогноза, намолотив 59,7 млн тонн зерновых.

В 2015 году валовой сбор зерновых ожидался на уровне 59,5-60 млн тонн. По данным Государственной службы статистики, пшеницы в этом году собрано 27,3 млн тонн, ячменя - 8,6 млн тонн, рапса – 1,77 млн тонн, зернобобовых – 527,7 тыс. тонн.