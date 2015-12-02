В России признали, что с замещением турецких товаров будут проблемы

Кратковременные проблемы на российском потребительском рынке из-за запрета на поставку в РФ ряда турецких товаров исключать нельзя, но заместить попавшие под эмбарго товары удастся в разумный период времени, считает глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

Министр отметил, что на потребрынке есть две позиции, в которых "доля турецкого экспорта очень велика", — это томаты и цитрусовые. Эти товары в значительных объемах, по его словам, могут поставлять некоторые другие страны, например страны арабского Востока, Северной Африки или Иран. Однако потребуется время на контрактирование, на обеспечение фитосанитарного контроля.

"Это потребует времени, нельзя исключить каких-то кратковременных сбоев. Но в целом мы считаем, что ситуация абсолютно управляемая. В течение разумного периода времени мы, безусловно, восстановим все позиции на российском потребительском рынке", — заявил Улюкаев в эфире телеканала "Россия 24", передают РИА Новости.

Читайте такжеЕгипет хочет заменить турецкие товары на рынке России

Россия с 1 января 2016 года запрещает ввоз из Турции ряда продуктов; в их число вошли части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника.

Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.