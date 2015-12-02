Российское эмбарго: Яценюк просит у депутатов права на зеркальные меры

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы понимаем, что Россия будет вводить против Украины торговые ограничения. Мы к этому готовы. Сегодня зависимость от российского рынка составляет 12,8%. По нашим предварительным оценкам, введение торговых ограничений принесет убытки украинской экономике в размере до 600 млн долл. Подчеркну, что на каждое российское решение мы будем отвечать «зеркальными» мерами, - сказал Яценюк. - И сегодня правительство вносит в парламент законопроект о внесении изменений в закон о внешнеэкономической деятельности с той целью, чтобы Кабмин получил законные основания и полномочия вводить «зеркальные» меры против Российской Федерации и любой другой страны, которая является страной-агрессором или не выполняет свои двусторонние обязательства».

По мнению Яценюка, это даст возможность правительству принимать «зеркальные» решения сразу же, как только какие-либо меры будут введены против Украины.

Как сообщал УНИАН, впервые о «зеркальных» мерах в отношении России Яценюк сказал в конце ноября - в ходе экстренного заседания правительства, обусловленного ситуацией с энергоснабжением Крыма и приостановлением грузового сообщения с полуостровом. Тогда же Яценюк обратился к Минэкономразвития, Минфину, ГФС, МВД и Пограничной службе с поручением принять необходимые меры для имплементации решений в сфере введения взаимных торговых ограничений, если таковые будут приняты.

Кроме того, Яценюк подчеркнул, что режим свободной торговли с Евросоюзом будет введен в рамках имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС и вступит в силу с 1 января 2016 года, независимо от претензий третьих стран, особенно России.