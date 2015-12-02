Мы обеспечим продовольственную безопасность Турции - Яценюк

Об этом сообщил в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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"Последняя информация относительно возможного введения РФ торгового эмбарго на поставку в Турцию зерновых и масла также в принципе ложится в общую политику РФ. Мы как Украина четко заявляем, в том случае, если Россия запретит поставки из России в Турцию зерновых и масла, Украина готова протянуть руку Турции, и мы обеспечим продовольственную безопасность Турции. И Министерство аграрной политики уже получило соответствующие поручения и провело консультации с нашими турецкими партнерами", - заявил Яценюк.

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Постановление российского правительства о мерах по реализации Указа президента РФ о введении ограничений в отношении Турции было опубликовано на официальном сайте вчера, 1 декабря.