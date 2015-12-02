Украина готова увеличить в 2-3 раза поставки сельхозпродукции в Турцию
Украина может легко увеличить экспорт по кукурузе, пшенице, подсолнечному маслу и другим товарным группам.
Украина готова увеличить в 2-3 раза экспорт зерновых и подсолнечного масла в Турцию, обеспечив продовольственную безопасность этой страны перед лицом угрозы введения торговых ограничений со стороны России.
Об этом журналистам сообщил министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко после заседания правительства в среду.
"Мы можем легко увеличить в 2-3 раза наш экспорт по кукурузе, по пшенице, по подсолнечному маслу и другим товарным группам", - сказал он.
По словам министра, стороны уже договорились об интенсификации сотрудничества в сфере поставок аграрной продукции.
“Была встреча с послом Турции, договорились о сотрудничестве и обеспечении контактов бизнеса”, - подчеркнул Павленко.
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Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, Украина готова "протянуть руку дружбы" Турции и заместить российский продовольственный экспорт украинскими товарами, в частности, зерновыми и растительным маслом.
По информации Минэкономразвития, Турция является третьим по объему экспорта рынком для Украины, куда направляется порядка 6,3% всего украинского экспорта.
30 ноября президент России Владимир Путин ввел санкции против Турции "в целях защиты национальной безопасности и национальных интересов РФ". В частности, вводится запрет или ограничение внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов товаров из Турции. Перечень таких товаров определит правительство РФ.
Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало переговоры между дипломатическими представителями Турции и украинскими сельхозпроизводителями о поставках продуктов питания на турецкий рынок.
Ранее эксперты отмечали, что обострение турецко-российских отношений может привести к одностороннему запрету поставок продовольствия в Турцию со стороны России.
Глава Минагропрода Украины Алексей Павленко заявил, что Украина готова компенсировать потерю Турцией любого поставщика сельскохозяйственной продукции.