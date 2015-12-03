В России решили не расширять список запрещенных к ввозу товаров из Турции

Минсельхоз России не будет расширять список товаров, запрещенных к ввозу из Турции, сообщает Газета.ru.

"Минсельхоз не планирует расширять список продовольствия из Турции, попавшего под эмбарго", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Египет готов заменить турецкие товары на российском рынке. Также сообщалось, что между странами уже ведутся консультации.

Правительство Российской Федерации утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных с 1 января 2016 года к ввозу в Россию из Турции.

Помимо цитрусовых (апельсины, мандарины, включая танжерины и сатсума, клементины, вилкинги) в список вошли тушки и субпродукты домашних кур и индеек, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста, брокколи, огурцы и корнишоны, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, включая нектарины, сливы и терн, земляника и клубника. Также этим документом к ввозу в Россию запрещена соль.

Читайте такжеВ России очертили сроки действия санкций против Турции