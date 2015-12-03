Приватизация "Укрспирта" принесет бюджету 3-5 миллиарда - эксперт

Приватизация государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт» принесет бюджету Украины 3-5 млрд грн, сообщил в ходе круглого стола советник министра аграрной политики и продовольствия Алексей Зубрицкий.

«Бюджетные поступления от приватизации компании оцениваются в 3-5 млрд грн», - сказал он.

По словам Зубрицкого, вследствие неэффективного государственного регулирования спиртовой отрасли бюджет страны ежегодно теряет порядка 6 млрд грн в виде неуплаченного акциза.

Также советник главы Минагропрода сообщил, что приватизированные предприятия «Укрспирта» будут в обязательном порядке вести электронный учет продукции, что поможет ликвидировать теневой рынок алкоголя.

Отметим, что приватизация «Укрспирта» возможна только после того, как Верховная Рада снимет с компании статус стратегического предприятия.

По словам присутствовавшего на круглом столе народного депутата, члена фракции «Блок Петра Порошенко» Леонида Козаченко, парламентарии поддержат эту инициативу. «Я думаю, что большинством в парламенте, безусловно, будет поддержан такой законопроект», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с Фондом государственного имущества разработало законопроект для урегулирования приватизации государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности «Укрспирт». Документ предполагает исключение 20 заводов «Укрспирта» из списка госпредприятий, которые не подлежат приватизации, а также запрет на приватизацию госпредприятия гражданами России.

В 2014 году, по данным Минагропрода, «Укрспирт» получил 532 млн чистого убытка. В текущем году руководство компании рассчитывает на 300 млн грн чистой прибыли.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Укрспирт» было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию «Укрспирта».