В России передумали уничтожать продукты из Турции

Россельхознадзор не будет уничтожать турецкие продукты, ввоз которых запрещен с 1 января 2016 года, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Подпадающие под санкции грузы, которые попытаются провезти из Турции в Россию, будут разворачивать на границе.

Как пояснили в ведомстве, Турция не входит в перечень тех стран, продукция которых должна быть сожжена или сдавлена под прессом, — это импорт из ЕС, Норвегии, Канады, Австралии, США, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Исландии, Черногории, Албании и «на особых условиях» Украины.

Задерживать продукты на территории РФ также не планируется.

"Это уже проблемы другой стороны — будут ли продукты перепроданы, оставлены или увезены обратно. Сотрудники пограничной службы, Федеральной таможенной службы и Россельхознадзора досматривают документы и, если продукция нелегальна, возвращают ее", — рассказали в Россельхознадзоре.

При этом ранее пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано заявляла, что у Россельхознадзора есть все полномочия уничтожать нелегально ввезенную на территорию России сельхозпродукцию из Турции.

Читайте такжеТурция примет ответные меры, если Россия не изменит свое поведение - Эрдоган

Напомним, 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции.

1 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к ввозу из Турции продуктов с 1 января 2016 года. Под санкции из овощей попали помидоры, огурцы, лук-шалот и репчатый лук, цветная капуста и брокколи.

Запретными фруктами стали cушеные и свежие цитрусовые (мандарины, апельсины и их гибриды), терн, свежие яблоки и груши, абрикосы, нектарины и персики, сливы, а также земляника, клубника и виноград.