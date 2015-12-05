"Альтернатива турецким продуктам": Сирия отправит России первую крупную партию фруктов

Из Сирии в Россию сегодня должны отправить первую после введения санкций против Турции крупную партию фруктов. Эти поставки называют альтернативой турецким продуктам. В Новороссийск из Латакии выходит судно с апельсинами и лимонами. 800 тонн фруктов должны доставить в Москву 15 декабря.

Такие подробности в интервью радиостанции «Русская служба новостей» сообщил сирийский предприниматель Амджад Дуба, передает Эхо Москвы.

По его словам, речь идёт о мероприятии, организованном бизнесменами обеих стран, причём связывают его с напряжёнными отношениями между Москвой и Анкарой.

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Дуба подчёркивал, что предприниматели рассчитывают на открытие регулярного канала поставок, в противном случае "никакой замены турецких продуктов не будет. Это будет пустая пропаганда".

Сейчас, по словам бизнесмена, из порта Тартус в Новороссийск транспортные суда ходят каждые 20 дней. Это позволяет доставлять фруктовые соки в банках и некоторые фрукты, но вот уже помидоры, например, за это время портятся. В качестве довода в поддержку поставок овощей и фруктов из Сирии бизнесмен приводит их стоимость на местных рынках, которая в разы ниже, чем в Москве.

Напомним, ранее Москва ввела санкции против Турции, в рамках которых был ограничен ввоз турецкой сельскохозяйственной продукции.