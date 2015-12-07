Россия вводит запрет на поставки рыбной продукции из Литвы

Россельхознадзор с 7 декабря запрещает поставки рыбной продукции с четырех предприятий Литвы, сообщается на сайте ведомства.

Читайте такжеРоссия решила ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины Кроме того, по результатам инспекции, которая была проведена в сентябре 2015 года специалистами Россельхознадзора совместно с представителями Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Республики Беларусь, было принято решение о приостановке с 14 декабря 2015 года ввоза в Российскую Федерацию рыбопродукции третьих стран, выгруженной и временно хранящейся в Литве, за исключением продукции, которая следовала из страны-производителя без вскрытия контейнера транзитом по территории Литовской Республики.

Поставки рыбы из Литвы запрещены в рамках продовольственного эмбарго, введенного Россией 7 августа 2014 г. В то же время импорт консервов под это ограничение не подпал.