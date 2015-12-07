РФ запрещает часть белорусского молока и вводит спецрежим для фруктов

Читайте такжеРоссии уже не нравится молоко из БеларусиВ частности, РФ запрещает ввоз молока производства пяти белорусских предприятий, а для фруктов и овощей, ввозимых из республики, начинает действовать специальный фитосанитарный режим.

Как сообщал ТАСС, права на поставки молочной продукции в РФ лишены белорусские предприятия ОАО "Милкавита", "Рогачевский молочноконсервный комбинат", ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат", "Молочная компания Новогрудские дары" и "Сморгонские молочные продукты" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат"). Ранее Россельхознадзор предъявлял к этим молочным производствам целый перечень претензий. По данным ведомства, на заводах использовалось сырье с предприятий третьих стран, не обеспечивался должный госконтроль за продукцией, были выявлены случаи подделки ветеринарно-санитарных документов и т.д.

Читайте такжеРоссия определила перечень запрещенных к ввозу турецких продуктов

Кроме того, с 7 декабря Россельхознадзор вводит ограничительные меры в отношении фруктов и овощей, ввозимых через Беларусь. Как поясняли в ведомстве, спецрежим в отношении растительной продукции подразумевает подтверждение подлинности фитосанитарных сертификатов, на основании которых выдаются реэкспортные сертификаты Беларуси. Причиной таких мер стало выявление большого числа поддельных документов и "нелогичные логистические пути" попадания импортной продукции в Россию, объясняли ранее в Россельхознадзоре. Ведомство неоднократно отмечало случаи поставок из Беларуси в РФ "нехарактерной" для этой страны продукции - фруктов, овощей и ягод, не свойственных Беларуси по сезону или вовсе являющихся "экзотикой".

Введение спецрежима необходимо для недопущения ввоза в РФ через Беларусь продукции неизвестного происхождения, в том числе товаров, на которые распространяется действие продовольственного эмбарго в отношении стран ЕС, подчеркивали в ведомстве.