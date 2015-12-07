Казахстан готов принять турецких инвесторов в случае ухода их с рынков России

Турецкие инвесторы в случае ухода их с российских рынков могут быть привлечены Казахстаном, заявил заместитель председателя правления АО "KAZNEX INVEST" Министерства по инвестициям и развитию республики Кайрат Карманов, передает ИА Новости-Казахстан.

"Конечно, мы этим (привлечением инвесторов, уходящих с рынков других стран) в числе прочего занимаемся. И турецкому, и китайскому, и европейскому бизнесу мы всегда рады, если эти компании инвестируют в страну, создают рабочие места", — сказал Карманов.

Читайте такжеУкраина готова увеличить в 2-3 раза поставки сельхозпродукции в Турцию"KAZNEX" является агентством, открытым для всех инвесторов – и для российских, и для турецких, поэтому политические моменты нас затрагивают в меньшей степени: у нас отношение не поменялось ни к российским, ни к турецким инвесторам – главное, чтобы они инвестировали в нашу экономику", — добавил он.

Представитель агентства, специализирующегося на привлечении иностранных инвесторов в Казахстан, подчеркнул, что деятельность турецких инвесторов в стране можно характеризовать как позитивную. "Мы видим примеры их деятельности по производству продукции в Казахстане с дальнейшим экспортом ее на близлежащие рынки – в Таджикистан, Кыргызстан, и у этих производств есть планы по освоению новых рынков", — подытожил Карманов.

Россия с 1 января 2016 года запрещает ввоз из Турции ряд продуктов; в их число вошли части тушек и субпродукты кур и индеек, свежие и охлажденные томаты, репчатый лук и лук-шалот, цветная капуста и капуста-брокколи, огурцы и корнишоны, свежие и сушеные апельсины и мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики и нектарины, сливы и терн, земляника и клубника. Отношения России и Турции переживают кризис после того, как 24 ноября турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24.