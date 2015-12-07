Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О внесении изменений в раздел X «Переходные положения» Земельного кодекса о продлении запрета отчуждения сельскохозяйственных земель», который был принят 10 ноября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, законом продлен на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение иным способом земель сельскохозяйственного назначения, что позволит за это время урегулировать на законодательном уровне процедуру оборота земель сельскохозяйственного назначения и разработать необходимые нормативно-правовые акты.

«С этой целью законом вносятся изменения в пункты 14 и 15 раздела X «Переходные положения» Земельного кодекса Украины. Заключительными положениями указанного закона Кабинету министров поручается до 1 марта 2016 года разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения», - говорится в документе.

«Продление моратория позволит снять социальную напряженность, которая возникла в обществе на фоне политических спекуляций по данному вопросу, и даст время для разработки четкого правового механизма введения со временем прозрачного рынка земель сельскохозяйственного назначения», - подчеркивается в сообщении.

За реализацию закона отвечают Министерство аграрной политики, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра, добавили в пресс-службе.