Российское зерно дешевеет из-за конфликта с Турцией

В России с 24 ноября по 7 декабря 2015 г. пшеница 3-го класса подешевела почти на 5% – с 11 850 до 11 300 руб./т (1 доллар - 67 руб.). С середины октября цены на зерно постоянно росли. Причин падения несколько: во-первых, сезонный рост предложения со стороны аграриев, традиционный для второй половины ноября; во-вторых – снижение мировых цен; в-третьих – опасения экспортеров, что вывоз зерна могут ограничить. Прежде всего – в Турцию, которая остается крупнейшим покупателем российского зерна в 2015/16 сельхозгоду (длится с июля по июнь), пишут "Ведомости".

В портах Азовского моря, ориентированных в большей мере на Турцию, – цены снизились ощутимо, говорит собеседник «Ведомостей». После того как российско-турецкие отношения оказались испорчены, в этих портах началась легкая паника, рассказывает он: испуганные производители стали пытаться скорее продать остатки зерна, а трейдеры, наоборот, были готовы даже приостановить продажи в Турцию.

Читайте такжеПорошенко анонсировал заседание Стратегического совета на уровне президентов Украины и ТурцииВ последние две недели экспортеры закупают у аграриев меньше товара и понижают закупочные цены, подтверждает сотрудник компании – экспортера зерна. «Мы действуем осторожно», – объясняет он.

Последние три сезона Турция – крупнейший покупатель российского зерна, напоминает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко. Правда, в 2015/16 сельхозгоду Турция закупит меньше из-за увеличения собственного урожая, добавляет он.

Россия ни в коем случае не будет ограничивать экспорт зерна в Турцию, заверил на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства Евгений Громыко. Запрет на вывоз зерна в Турцию даже не обсуждается, подтвердил в понедельник вице-премьер Аркадий Дворкович.

На Россию приходится около 70% всего турецкого импорта зерновых, оценивал ранее аналитик «Уралсиба» Денис Ворчик. Правда, у Турции есть подушка безопасности – в госфонде Turkish Grain Board хранится 2,6 млн т зерна, которые могут быть проданы на внутренний рынок.