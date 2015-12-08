Депутаты решили упростить создание фермерского хозяйства в Украине

Законопроект №2028а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования отдельных вопросов правового статуса земель фермерского хозяйства» в первом чтении поддержали 280 народных депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

Нормы документа предусматривают также возможность переоформлять право аренды земельных участков на фермерское хозяйство, тогда как сейчас арендатором такой земли может быть только физическое лицо.

Представляя законопроект, глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой отметил, что данный законопроект закрепляет статус земель фермерских хозяйств как земель товарного производства, что исключит возможность выведения таких участков из запрета на покупку и продажу.

«Вопрос, который прозвучал от авторского коллектива, это то, что касается назначения этой земли и фактически снятия моратория на эту землю за счет того, что она не рассматривается как земля сельскохозяйственная товарная. Это вызывает часто злоупотребления, часто эта земля перепродается через судовые решения… Чтобы снять эти манипуляции и очень часто коррупционные вещи, законопроект предлагает четко это урегулировать, - отметил он.

Заместитель главы указанного комитета Александр Бакуменко отметил, что данный законопроект позволит решить проблему безработицы на селе.

«Мы предлагаем упростить процедуру создания фермерских хозяйств, что в свою очередь увеличит количество новых фермерских хозяйств и решит острый вопрос занятости сельского населения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады отправили на повторное второе чтение проект закона, предусматривающий возможность регистрации личных хозяйств селян, желающих продавать свою продукцию, в качестве семейных фермерских хозяйств с приобретением статуса юридического лица или физического лица - предпринимателя. За отправку на повторное второе чтение законопроекта №1599 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств» проголосовали 239 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.