В Украине ввели добровольную сертификацию продуктов питания

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, предусматривающий введение добровольной сертификации пищевых продуктов на территории Украины для экспортных операций, обязательная сертификация которых была ранее отменена.

За принятие законопроекта №3168 «О внесении изменений в Декрет Кабинета Министров Украины "О стандартизации и сертификации"» за основу и в целом проголосовали 238 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Народный депутат Владислав Голуб, докладывая по законопроекту, заявил, что депутаты прошлого созыва отменили обязательную сертификацию продуктов питания. Однако такое решение не облегчило, а осложнило процесс экспорта продовольствия в страны СНГ. Поскольку Украина заключила со странами СНГ соглашение о взаимном признании государственных сертификатов в сфере продовольствия. Отныне украинским компаниям приходится платить за сертификацию своих продовольственных товаров органам сертификации в других странах СНГ. По мнению депутата Голуба, добровольная сертификация пищевых продуктов внутри страны облегчит условия ведения бизнеса и принесет деньги в бюджет страны.

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Глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк заявил, что законопроект направлен на снятие технических барьеров для украинских производителей-экспортеров. Галасюк пояснил, что принять данный законопроект нужно для того, чтобы те средства, которые украинские экспортеры тратят на добровольную сертификацию в других странах, они могли потратить в Украине. К тому же, по словам депутата, пройти сертификацию в Украине экспортеры могут существенно дешевле.

Как отмечается в пояснительной записке, с целью снятия технических барьеров в торговле со странами СНГ предлагается предусмотреть проведение добровольной сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья органами по сертификации в государственной системе сертификации. Это положение не противоречит европейской практике, поскольку в странах ЕС существуют органы по добровольной сертификации пищевых продуктов, которые не относятся к ветеринарной или санитарной службам.

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Справка УНИАН. Закон Украины №1602-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов» был принят в июле 2014 года. С вступлением в силу Закона Украины предприятия потеряли возможность проведения добровольной оценки соответствия пищевых продуктов в государственной системе сертификации.