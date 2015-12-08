Дерегуляция: депутаты снизили госконтроль за украинскими аграриями

Верховная Рада приняла закон, отменяющий обязательное получение ветеринарных свидетельств при перемещении кормов за пределы области, района и страны, а также обязательную регистрацию наиболее распространенных удобрений при импорте.

За принятие законопроекта №2558а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в агропромышленном комплексе» проголосовал 237 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой отметил, что авторы проанализировали 110 разрешительных процедур в агросекторе и предлагают отменить 22 из них, которые устарели или дублируются. «Это не является огульной отменой всех разрешений…» - сказал депутат.

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Согласно пояснительной записке к законопроекту, иностранные покупатели украинских кормов и кормового сырья растительного происхождения не требуют международный ветеринарный сертификат, а также аналогичные документы являются излишними при транспортировке товара за пределы области или района. Исходя из этого, получение таких сертификатов предлагается сделать добровольным.

В пояснительной записке отмечается, что отмена регистрации наиболее распространенных видов удобрений позволит существенно упростить импорт такой продукции в Украину, что привлечет новых поставщиков и положительно повлияет на цену на внутреннем рынке.

В документе также предусмотрена отмена карантинного разрешения на импорт или транзит аграрной продукции, лицензии на применение средств защиты растений, государственной аттестации самцов-производителей (быков, жеребцов, хряков, баранов, козлов), аттестации питомников и работников питомников, сертификации племенных ресурсов.

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В рыбном хозяйстве депутаты отменяют необходимость согласовывать выдачу разрешений на вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с Россией, как это ранее было предусмотрено украинским законодательством. Депутаты также отменяют обязательную регистрацию внешнеэкономических контрактов, присвоение номеров производителям консервов и пресервов, выдачу выписки из реестра гидротехнических сооружений, свидетельство стабильности и надводного борта судна. Лицензию на промышленный вылов рыбы предлагается сделать обязательной только для деятельности за пределами украинской юрисдикции.

Кроме того, предполагается объединение эксплуатационного разрешения на производство детского питания с общим эксплуатационным разрешением на производство продуктов питания, а также внесение дерегуляционных изменений в ряд других контрольных процедур.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины упразднил использование обязательного ветеринарного сертификата при перевозке агропродукции, в частности зерна. По словам министра аграрной политики и продовольствия Алексея Павленко, экономический эффект от отмены этого документа составляет экономию двух дней на логистике, или порядка 1 млрд грн в денежном выражении.

Ранее Минагропрод также упразднил карантинные сертификаты.