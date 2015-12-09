Очередной скандал в Таможенном союзе: Россия и Беларусь не сошлись в табачных акцизах

Беларусь добивается для своих производителей двукратного снижения табачных акцизов по сравнению со ставками в остальных странах Таможенного союза, Россия не идет навстречу республике, так как недорогая белорусская продукция якобы уже составляет большую часть российского нелегального рынка, пишет "Коммерсант".

Согласно распоряжению Евразийского межправительственного совета, согласовать проект документа стороны должны были до 1 декабря этого года. По словам источников "Ъ", проект документа может быть рассмотрен советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 18 декабря и вынесен на межправительственный совет 21-23 декабря. В пресс-службе ЕЭК говорят, что 18 декабря, скорее всего, совета ЕЭК не будет. "По предварительной информации, вопрос будет рассмотрен на заседании совета ЕЭК в январе. Но повестка пока не сформирована, дата не назначена",— отмечают в ЕЭК.

Читайте такжеРФ запрещает часть белорусского молока и вводит спецрежим для фруктовВ Беларуси сегодня одни из самых дешевых сигарет среди стран-участниц ТС. "Если в Беларуси пачка сигарет стоит в среднем 35 руб., в Армении — 41 руб., а в Киргизии — 30 руб., то в России средняя цена — 68 руб. за пачку" (1 долл. - 68 руб.), - приводит пример директор по корпоративным отношениям "БАТ Россия" Александр Лютый. Именно разрыв в ценах провоцирует нелегальный переток табачной продукции из соседних стран, поясняет он.

В Минздраве считают, что "предпочтительным сценарием является повышение ставок в странах-членах ЕАЭС до среднего уровня Евросоюза". Пресс-служба Минфина не ответила на запрос.