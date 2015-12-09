"РФ давно является непредсказуемым партнером": Абромавичус заявил о готовности к реакции на "недружеские приемы"

Если Россия введет запрет на ввоз аграрной продукции из Украины, ущерб для нашей страны составит от $421 млн до $600 млн.

Об этом в интервью изданию "Новое время" заявил министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.

"Часть нашего аграрного экспорта на данный момент в Россию в общем объеме - 2%. Ущерб будет от $421 млн до $600 млн. Но это не прямой ущерб. Это недополученная выручка", - подчеркивает министр.

Абромавичус также говорит, что Россия уже много лет является непредсказуемым партнером.

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"Не только для нас, а и для других соседей: Турции, Литвы, Эстонии, Латвии, Молдовы, Грузии, Польши. Поэтому мы двигаемся вперед, но ожидаем самых жестких мер с их стороны", - заявляет он.

По словам Абромавичуса, в Кабинете министров приняли решение, что в случае применения со стороны России вот таких "недружеских приемов", они уже без согласования с парламентом примут зеркальные санкции.

Полный текст интервью министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса читайте в печатном выпуске журнала "Новое время" завтра, 10 декабря.