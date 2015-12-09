"Шансов договориться почти никаких": Медведев готовит эмбарго для Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в интервью федеральным каналам.

«Шансов, что мы договоримся, на мой взгляд, почти никаких, но мы упорно, до самого конца декабря будем пытаться договориться, чтобы пройти этот путь до конца и чтобы продемонстрировать, что, если мы о чем-то договариваемся, мы все делаем», - сказал Медведев.

«Если этого не будет, мы введем новый торговый режим с Украиной и мы введем специальные санкции в отношении украинских продовольственных товаров, как это, собственно, мы и обещали сделать в ответ на их санкции. Мы этого не сделали, опять же, для того, чтобы помочь им справиться с экономическими проблемами, чтобы не усугублять проблемы Украины. Но мы вынуждены будем на это пойти, если они не договорятся с нами по зоне свободной торговли», - подчеркнул Медведев.

При этом, «они должны понимать, что 1 января закончится период, который мы специально выделили для донастройки наших экономик», - сказал премьер РФ.

По его словам, специально велись переговоры Украина - ЕС - Россия. «Что сделано? Ничего. Абсолютно ничего. В течение этого года нам рассказывали, что нужно встретиться, поговорить, совместить позиции, поговорить о формулировках. Конкретными вопросами не занимались», - подчеркнул Медведев.

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Справка УНИАН. Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

В то же время, РФ заявляет о необходимости отсрочить вступление в силу соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.

1 декабря Россия, в частности, выдвинула условия об отсрочке на 10 лет введения фитосанитарных и технических стандартов ЕС.

В свою очередь премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина отвергает это предложение РФ и выполнит все свои обязательства в рамках ранее принятых решений о Зоне свободной торговли с Евросоюзом.

Ожидается, что очередные трехсторонние консультации Украины, Еврокомиссии и РФ на уровне министров о применении углубленной и всеобъемлющей ЗСТ между Украиной и Евросоюзом могут состояться до конца этого года.