Украина с начала года экспортировала агропродукции почти на $12 миллиардов

Объем экспорта аграрной продукции, произведенной в Украине, за 10 месяцев текущего года составил 11,8 миллиарда долларов, а по итогам 11 месяцев – порядка 13 миллиардов долларов, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко в ходе отчета о деятельности правительства.

Он также сообщил, что Украина экспортирует свою продукцию в 190 стран, а общий показатель экспорта является рекордным за все годы независимости Украины и составляет 37% общего экспорта страны.

"В этом году за 11 месяцев общий наш экспорт составил 13 миллиардов долларов США, что означает, что мы обеспечили финансовую безопасность страны", - сказал министр.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015-2016 МГ, по оценкам Минагропрода, экспортирует более 36 миллионов тонн зерновых. Валовой сбор зерновых ожидается на уровне 60 миллионов тонн.

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19 ноября Минагропрод подписал меморандум с зернотрейдерами относительно максимальных объемов экспорта и запланированных поквартальных поставок на внешние рынки для обеспечения продовольственной безопасности в стране.