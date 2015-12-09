Руководитель "Укрспирта" хочет уйти с должности с 16 декабря

Исполняющий обязанности директора государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" Роман Иванюк намерен уйти с должности с 16 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

"Он написал 2 декабря заявление. То есть 16 декабря он должен быть свободен", - сказали в пресс-службе.

В компании отметили, что глава Министерства аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко пока не подписал заявление Иванюка. Министерство также не сообщила о том, кто сменит Иванюка на посту и.о. директора "Укрспирта" на период проведения конкурсного отбора на должность руководителя предприятия.

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Как сообщал УНИАН, в ноябре Минагропрод объявил повторный, третий за этот год, конкурс на должность главы "Укрспирта" в намерении определить победителя до конца текущего года.

В данный момент "Укрспирт" работает без постоянного руководителя, а обязанности директора исполняет Иванюк. Конкурс на должность руководителя госкомпании проводился в этом году уже два раза. Результаты первого конкурса были отменены по требованию профсоюзной организации. Во второй раз номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли не смог выбрать нового главу "Укрспирта" в связи с тем, что ни один из участников конкурса не соответствовал заявленным критериям отбора. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил об этом на следующий день после того, как Иванюк, участвовавший в конкурсе, отозвал свою кандидатуру в связи с более привлекательными перспективами работы в частном секторе. По мнению Абромавичуса, очередной срыв конкурса на должность главы "Укрспирта" связан с низким уровнем предлагаемой зарплаты.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".