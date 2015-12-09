Набор в рыбный патруль Киева и области стартует 15 декабря

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Сбор анкет продлится 30 дней. Рыбные патрульные получат возможность работать в рыбоохранной службе качественно иного сорта, пройти современную профессиональную подготовку и получать достойную заработную плату", - отмечается в нем.

В рыбный патруль приглашают как мужчин, так и женщин, с высшим образованием, удовлетворительным уровнем здоровья и физической подготовки. Преимущество получат проактивные кандидаты, которые имеют желание приобщиться к реформированию отрасли.

"Ключевая проблема рыбинспекции, которую мы ликвидировали, - это взяточничество и коррумпированность. Поэтому при наборе в новый рыбный патруль ждем патриотов с полным неприятием коррупции и искренним желанием возродить отрасль", - заявил председатель Госрыбагентства Ярема Ковалив.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, претенденты должны заполнить онлайн-анкету, которая уже доступна на сайте ведомства, или собственноручно заполнить бумажную версию и подать ее лично в кадровой комиссии, начиная с 15 декабря. Полный пакет документов можно подать до 15 января, информация относительно графика работы комиссии и другие детали конкурса будут доступны на сайте Госрыбагентства с 15 декабря.

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Госрыбагентство подчеркивает, что будет проводить конкурс максимально открыто и прозрачно и приглашает представителей СМИ и общественных организаций присутствовать на отборе и кадровом конкурсе. Для этого нужно подать соответствующую заявку секретарю конкурсной комиссии.

Отбор будет включать 4 этапа: психологическое тестирование, проверка физической подготовки, в том числе и плавания, медицинское обследование. Также будет собеседование с кадровой комиссией в составе представителей Госрыбагентства, Минагрополитики, психологов, а также независимых HR-специалистов.

Прохождение такого отбора для кандидатов является добровольным и предшествует прохождению основного конкурса на должность госслужащего.

После прохождения конкурса будущие рыбные патрульные начнут обучение. Подготовительный курс включает основы ихтиологии и гидрологии, профильное законодательство, владение оружием, управление плавсредствами, дронами и прочим техническим оснащением, а также физическую подготовку. По его завершении патрульных ждут экзамены.

Госрыбагентство считает создание рыбного патруля и обеспечение надлежащей системы контроля на водоемах базисом для всех дальнейших перемен и реформ рыбной отрасли.

Проект запуска службы в Киеве и области является пилотным, в ближайшее время агентство планирует использовать его опыт в масштабах всей страны. Параллельно Госрыбагентством будет осуществляться ликвидация действующих территориальных управлений охраны, использования и воспроизведения водных биоресурсов.