Украинские аграрии завершили посевную и собрали почти рекордный урожай

Украинские аграрии завершили осеннюю посевную, в том числе на подконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей на 99% и 96% соответственно, а также собрали почти 61 миллион тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на главу ведомства Алексея Павленко.

"Несмотря на все сложности, посевная завершилась успешно. В частности, даже на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей она завершена на 99% и 96% соответственно. На начало декабря 2015 года собрали урожай зерновых и зернобобовых почти 61 миллион тонн", - цитирует Павленко пресс-служба.

По словам министра, такой объем сбора зерновых гарантирует продовольственную безопасность Украины и потенциал для экспорта. При этом Минагропрод планирует нарастить объемы экспорта зерновых до 40-70 миллионов тонн к 2020 году.

"К 2020 году планируем увеличить этот показатель до 40-70 миллионов тонн зерновых. Это станет возможным при сборе урожая на уровне 80-100 миллионов тонн. Учитывая показатели этого года, такие цифры вполне реальны", - сказал Павленко.

Кроме того, глава Минагропрода отметил, что Украина имеет хорошие показатели по поставкам других видов сельхозпродукции на внешние рынки, в частности, первое место в мире по экспорту подсолнечного масла, третье – кукурузы, четвертое – ячменя, шестое – пшеницы, седьмое – сои, восьмое – курятины.

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Как сообщал УНИАН, валовой сбор зерновых в 2015 году прогнозировался на уровне 59,5-60 миллионов тонн.

К 4 декабря аграрии засеяли озимыми культурами 6,7 миллиона га, что составляет 91% от плана. При этом всходы были получены на 83% засеянных площадей. В хорошем и удовлетворительном состоянии находились 66% взошедших посевов (3,7 миллиона га), в слабом и изреженном – 34% (1,9 миллиона га).

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Высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-октябре существенно замедлили ход осенней посевной в Украине. Вследствие позднего посева в сухую почву озимые демонстрируют слабое развитие, что грозит потерями урожая в случае холодной зимы. Аграрии были намерены отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 миллиона га. Минагропрод сообщал, что проблемная посевная привела к прямым убыткам аграриев на 11 миллиардов гривень, притом что стоимость всех осенних полевых работ оценивалась в 80 миллиардов гривень.