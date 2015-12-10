Украина готовит ответные меры на возможное российское эмбарго

Министерство экономического развития и торговли начало межведомственную работу по подготовке ответных экономических мер Украины на эмбарго, которое Россия может ввести с 1 января 2016 года.

Об этом журналистам сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская после заседания Совета экспортеров в четверг.

“Мы будем реагировать адекватно на экономические действия, которые под политическим соусом будут применяться Российской Федерацией, это я вам могу сказать. И работа межведомственная сейчас ведется”, - сказала она.

Также Микольская отметила, что Украина будет продолжать работу над исками во Всемирную торговую организацию в отношении торговых ограничений, вводимых Россией.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины и Еврокомиссия не намерены откладывать имплементацию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, ратифицированного всеми странами – членами Европейского Союза. Составной частью документа является введение с 1 января 2016 года зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года. Евросоюз ввел односторонние преференции на экспорт украинских товаров. В то же время европейские товары в Украине продолжают облагаться пошлиной.

Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу. Украина уже выступила с заявлением, что на каждый шаг России в отношении украинских товаров она ответит «зеркальными мерами».