Украина в ближайшее время начнет консультации в ВТО по второму иску против России

Украина в ближайшее время начнет консультации в рамках спора во Всемирной торговой организации об ограничениях Россией экспорта продовольствия, сообщила журналистам торговый представитель Наталья Микольская после заседания Совета экспортеров в четверг.

“Мы отрабатываем доказательную базу с украинскими производителями, и я думаю, что в ближайшее время мы выйдем с документом, который касается начала консультаций”, - сказала она.

При этом Микольская отказалась назвать возможную дату консультаций, сославшись на конфиденциальность процедур ВТО.

Как сообщал УНИАН, Украина готовит новый иск во Всемирную торговую организацию против России по торговым ограничениям в отношении продовольственной продукции.

В конце октября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию против России о торговых ограничениях в отношении вагонов и стрелочных переводов отечественного производства. Иск стал первым в общем пакете претензий, которые готовит Украина. Суть иска Украины в том, что экспорт украинских вагонов и стрелочных переводов из-за торговых ограничений, введенных Россией, сократился с 1,7 млрд долл. в 2013 году до 51 млн долл. за 7 месяцев 2015 года.

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Ранее Украина внесла на рассмотрение Комитета Всемирной торговой организации по техническим барьерам предложение проанализировать введенный Россией запрет на ввоз кондитерских изделий, молочной и соковой продукции, включая детское питание, а также пиво украинского происхождения.