Китай прогнул Россию: разрешил поставки зерна на дискриминационных условиях

"Коммерсанту" стали известны подробности готовящегося к подписанию меморандума о поставках зерна из России в Китай, рынок которого был практически закрыт для отечественных импортеров.

Китайская сторона согласилась принимать зерно лишь из ограниченного числа российских регионов и только в мешках. Такие условия делают экспорт нерентабельным, отмечают эксперты.

Читайте такжеУкраина и Китай будут наращивать грузоперевозки в обход РоссииИтоговый документ о поставках страны подпишут до конца месяца. Из текста протокола следует, что пшеницу Китай готов закупать в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях. Кукуруза, соя и рис пойдут из Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев, Амурской области и Еврейской автономной области, рапс — из Сибирского и Дальневосточного регионов.

Выбор регионов представитель Россельхознадзора объяснил тем, что только в них Бюро продовольственной безопасности Китая провело свои инспекции. В ближайшее время расширения регионов поставки не запланировано, отметили в ведомстве. В протоколе отмечается, что экспортируемое в Китай зерно с целью предотвращения просыпки зерна и попадания влаги должно быть упаковано в мешки или перевозиться транспортными средствами, специально предназначенными для зерна.

В прошлом сельхозсезоне, по данным главы Зернового союза Аркадия Злочевского, Россия поставила в Китай до 150 тыс. тонн зерна (в основном соя из Амурской области), по результатам сельхозсезона текущего года объем экспорта составит уже 300 тыс. тонн. После подписания меморандума существенного прироста экспорта Злочевский не ожидает. Источник в Минсельхозе, напротив, рассчитывает, что суммарные объемы поставок зерна в Китай в следующем сельхозсезоне могут составить 1 млн тонн зерна. "Хотя Китай в ближайшей перспективе не станет для России рынком сбыта, способным заменить, например, Турцию (в этом сезоне в Турцию может быть поставлено около 4 млн тонн пшеницы — "Ъ")",— отмечает собеседник издания. Он предполагает, что в течение нескольких лет, возможно, удастся расширить географию экспорта из России в Китай, однако в этом случае нужно будет продумать, как сделать рентабельной логистику поставок зерна.

Аркадий Злочевский называет установленные Китаем условия дискриминационными: "Во всем мире зерно перевозится насыпью. России же предлагают возить в мешках, что делает такие поставки совершенно нерентабельными. Подобных условий для других экспортеров Китай не выставляет".