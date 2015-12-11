Яценюк просит АМКУ проверить цены на продукты

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратится в Антимонопольный комитет с просьбой проверить ценовую ситуацию на рынке продуктов питания.

Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

“Я обращусь в Антимонопольный комитет с просьбой проверить ценовую ситуацию на этом рынке (продуктов питания - УНИАН)”, - сказал он.

По словам премьера, АМКУ уже занимается расследованием ситуации на рынках электроэнергии и автомобильного топлива.

При этом Яценюк подчеркнул, что Антимонопольный комитет является независимым органом, на который правительство не имеет никакого влияния.

“АМКУ - независимый орган, мы не можем ему приказывать”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, потребительские цены в Украине в ноябре 2015 года по сравнению с октябрем выросли 2%. В годовом выражении (ноябрь 2015 года к ноябрю 2014 года) инфляция ускорилась до 46,6% с 46,4%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года (за январь-ноябрь) потребительские цены в Украине выросли на 42,3%.

Национальный банк Украины объясняет возвращение к инфляции в ноябре после дефляции в октябре сезонным повышением цен на продукты питания.